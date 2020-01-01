ونقل موقع "سبورت 360" عن شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد قد وافقت على تجديد عقد راموس بشرط عدم رفع راتبه في العقد الجديد.

وتبلغ قيمة الراتب الحالي الذي يتقاضاه راموس 15 مليون يورو، وفق شروط مرتبطة بالأداء، هذا إلى جانب بنود على اللاعب استيفاؤها.

وكان راموس قد صرح مؤخرا عن علاقته برئيس ريال مدريد قائلا: "علاقتي بفلورنتينو بيريز مثل علاقة الأب والابن، أحب بيريز بشدة و هو يحبني، إنه يتخذ قرارات تجديد العقد و يظهر دوما حبه تجاهي".