وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن الأندية خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقود اللاعبين، تلجأ إلى عدة خيارات، وأبرزها الاحتفاظ بلاعبيها، بعد الاتفاق على شروط جديدة، لكن الفرق قد تبقي على اللاعبين دون أي تغيير، في انتظار أن يحل شهر يونيو ويغادروا بشكل مجاني.

وأوردت الصحيفة أن عددا من الأسماء الكبرى في الكرة الأوروبية سينتهي عقدها، خلال العام الجديد، سواء تعلق الأمر بالدوري الإسباني أو بدوريات إنجلترا وألمانيا.

وفي سنة 2020، تنتهي عقود كل من:

كريستيان إريكسن (توتنهام)، وويليان (تشيلسي) وتوماس مونييه (باريس سان جرمان) ونيمانيا ماتيتش (مانشستر يونايتد)، ودريس ميرتنز (نابولي)، وبليز ماتويدي (يوفنتوس)، وآدم لالانا (ليفربول)، وإيفر بانيغا (إشبيلية)، وأوليفيه جيرو (تشلسي)، وإزيكييل غاراي (فالنسيا)، وأرتيم زوبا (زينيت سانت بطرسبرغ)، وجان فيرتونغن (توتنهام)، وإريك بايلي (مانشستر يونايتد)، وماريو غوتزه (دورتموند)، وتياغو سيلفا (باريس سان جرمان).

ويسعى فريق برشلونة الإسباني، إلى ضم ويليان، بينما يواجه ريال مدريد منافسة في مساعيه للاستفادة من خدمات لاعب يوفنتوس كريستيان إريكسن.

أما أتلتيكو مدريد فبدأ خطواته لأجل ضم لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، كافاني، وأضحى من الوارد أن ينضم اللاعب إلى النادي الإسباني في يناير المقبل.