وتناوب على تسجيل سباعية الهلال نواف العابد (15) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (28 و40 و57) والإيطالي سيباستيان جوفينكو (34) وصالح الشهري (84) والبيروفي أندري كاريو (90).

وكانت أعلى نتيجة سجلت هذا الموسم باسم الاتفاق، الذي سحق الحزم 6-صفر في 15 سبتمبر الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر، لكن الأول يملك مباراتين مؤجلتين أمام الأهلي والفيصلي، بينما بقي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

وشهدت المباراة خروج الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك للإصابة تاركا إكمال المهمة للحكم خالد صلوي، الذي أضاف 10 دقائق بسبب توقف اللعب لعلاج الحكم.

وسيطر الهلال على الشوط الأول ومن هجمة منظمة لعب جوفينكو كرة لزميله نواف العابد، الذي استقبلها بقدمه اليمنى وصوبها بيسراه قوية على يسار علي المزيدي مفتتحا التسجيل (15).

واستطاع الهلال تعزيز تقدمه بهدف ثان عندما لعب جوفينكو كرة عرضية ارتقى لها الفرنسي غوميس ولعبها برأسه على يمين المزيدي (28).

ولم يمض على هذا الهدف سوى 5 دقائق حتى أضاف الهلال هدفا ثالثا عندما صوب جوفينكو كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء استقرت على يمين المزيدي (34).

ومن كرة عرضية فشل دفاع العدالة في إبعادها، أضاف غوميس الهدف الثاني له والرابع لفريقه عندما خطفها ولعبها قوية بين قدمي الحارس (40).

واستمر ضغط الهلال في الشوط الثاني ومن هفوة دفاعية وجد غوميس نفسه أمام المرمى قبل أن يلعب الكرة أرضية على يسار المزيدي مسجلا الهدف الخامس (57).

ومن تمريرة ساحرة انفرد البديل صالح الشهري بالمرمى وتجاوز الحارس ولعب الكرة في المرمى الخالي (84).

واختتم كاريو مهرجان الأهداف عندما تلقى كرة من غوميس لعبها مباشرة على يمين حارس العدالة (90).