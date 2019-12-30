وهز سيرجيو أغويرو وكيفن دي بروين الشباك، ليقودا فريق المدرب جوسيب غوارديولا للفوز على شيفيلد في ملعب الاتحاد، لكن عقب "مساعدة تكنولوجية".

وبدا أن شيفيلد انتزع التقدم عبر ليس موسيه في الدقيقة 28، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بداعي التسلل ضد المهاجم الفرنسي.

وبعد ذلك بلحظات أبدت جماهير الفريقين اعتراضها ضد تقنية حكم الفيديو المساعد بهتافات واضحة.

وتقدم سيتي، صاحب المركز الثالث الذي خسر أمام ولفرهامبتون واندرارز، الجمعة، ويتأخر بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، في الدقيقة 52 بهدف أغويرو الذي سدد كرة قوية في الشباك بعد تمريرة من دي بروين.

واعترض لاعبو شيفيلد بشدة، إذ أن الكرة لمست الحكم كريس كافناهو الذي كان يجب أن يسقط الكرة لاستئناف اللعب، لكن بعد مراجعة بسيطة أكد صحة الهدف.

وحسم سيتي الفوز، الذي جعله يتأخر بنقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في الدقيقة 82 بتسديدة دي بروين، بعد هجمة مرتدة قادها النجم الجزائري رياض محرز.