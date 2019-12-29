وحقق النجم البرتغالي الجائزة العالمية للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه بها العام الماضي، وجاء تتويجه هذا العام بعد تألقه في الدوري الإيطالي مع فريقه يوفنتوس.

وحصل البرازيلي أليسون بيكر، على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وتوجت الجائزة العالمية المدرب الألماني يورغن كلوب، بجائزة أفضل مدرب في العالم، بعد نتائجه "المبهرة" مع ليفربول الإنجليزي.

كما منحت الجائزة نادي ليفربول لقب "أفضل ناد في العالم عام 2019"، بينما حصل الهلال السعودي على جائزة أفضل ناد عربي للسنة.

وحقق البرتغالي جواو فيلكس، نجم أتلتيكو مدريد، جائزة أفضل "لاعب واعد" هذا العام، بينما توجت الجائزة المغربي أشرف حكيمي بجائزة "أفضل لاعب عربي شاب".

وتوج المغربي عبدالرزاق حمدالله، هداف النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب عربي لسنة 2019.