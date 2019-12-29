ومنح بيير-إيمريك أوباميانغ التقدم لأرسنال في الدقيقة 13، لكن هفوة بيرند لينو، حارس صاحب الأرض، تسببت في إدراك جورجينيو التعادل في الدقيقة 83.

وبعد ذلك بأربع دقائق، هز تامي أبراهام الشباك، في قمة متوترة، عندما دار حول نفسه ليسدد من بين ساقي لينو.

وكان تشلسي، الذي يحتل المركز الرابع وخسر في 5 من آخر سبع مباريات في الدوري، أفضل في الشوط الثاني، وعندما ارتكب لينو خطأ حسم الفريق الضيف الأمور سريعا، ليترك أرتيتا من دون فوز مع أرسنال بعد التعادل في ملعب بورنموث في الجولة السابقة.

ولأول مرة منذ 1959، يخسر أرسنال 4 مباريات متتالية بملعبه في جميع المسابقات.

وقال أرتيتا: "أشعر بخيبة أمل من النتيجة وطريقة اهتزاز شباكنا، والتوقيت أيضا".

وأضاف "أنا راض عن العديد من الأشياء التي تدربنا عليها وشاهدتها في المباراة، لكن أشعر بخيبة أمل من النتيجة. يجب علينا التقدم للأمام".