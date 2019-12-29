وقال موقع "إل ديسماركي" الإسباني، إلى أن المدرب البرتغالي يخطط للتعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران، نجم دفاع ريال مدريد، مقابل 80 مليون يورو.

وقال تقرير الموقع إن فاران نفسه، يبحث عن "تحد جديد" خارج مدريد، بعد 9 أعوام قضاها مع النادي "الملكي"، حقق فيها 16 بطولة.

ولكن من غير المتوقع أن تترك إدارة ريال مدريد لاعبها الفرنسي يرحل، من دون أن تحصل على مبلغ ضخم، وربما تسعى لتحطيم الرقم القياسي لأغلى مدافع في العالم، والمسجل للإنجليزي هاري ماغواير، مقابل قرابة 100 مليون يورو.

وكان مورينيو قد جلب فاران إلى ريال مدريد عام 2011، بتوصية من الفرنسي زين الدين زيدان، ولكنه لم يشهد "طفرة" الدولي الفرنسي كلاعب أساسي في الفريق.

ويبحث مورينيو عن تعزيزات في خط الدفاع مع فريقه توتنهام، بغرض المنافسة على الدوري الموسم المقبل.