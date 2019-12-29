وفقًا للتقارير الواردة في Diario AS ، فإن مسؤولي باريس سان جرمان يشعرون بقلق متزايد من أن النجم الفرنسي قد يتم التأثير عليه وإغراؤه بالانتقال إلى ريال مدريد في عام 2020.

ويرتبط اسم مبابي باستمرار بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية، حيث لا يخفي مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إعجابه بمواطنه الفرنسي الدولي,

ومع ذلك ، فإن باريس سان جرمان واثق من أن عرض صفقة جديدة، يمكن أن تقنع اللاعب الشاب، 21 عاما، بالبقاء في فرنسا.

ووفقا لما ورد في Diario AS فإن عرض سان جرمان لجوهرته السمراء ستصل قيمته إلى 32 مليون يورو سنويا، وهو رقم هائل قد يقنع مبابي بالاستمرار رغم ما تردد سابقا عن رغبته في الرحيل

ومن المحتمل أن يقدم ريال مدريد عرضًا لمبابي خلال الصيف المقبل.

ورغم تأكيدات باريس سان جرمان على عدم رغبته في بيع اللاعب، إلا أن مسؤوليه يدركون خطورة دخول مبابي فترة الـ18 شهرًا الأخيرة من عقده الحالي في الموسم المقبل، وذلك في حال لم يوقع على عرض جديد للبقاء في "ملعب الأمراء".