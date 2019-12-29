واعترض أحد صبية جمع الكرات حول الملعب، على وجود منشفة "فوطة" للحارس محمد أبو جبل في المرمى، معتقدا أنها "عمل سحري" يمنع دخول الكرة شباك الفريق الأبيض.

وحاول الصبي القفز لإبعادها عن المرمى، لكن بدلاء الزمالك الذين يقومون بأداء عملية الإحماء اشتبكوا مع جامع الكرات.

وتوقف اللعب من جانب الحكم، الذي استجاب لطلب لاعبي الزمالك وأبعد جامع الكرات وأعاد المنشفة إلى مرمى حارس الفريق الأبيض.

وفرط الزمالك المصري في تقدمه بهدف على مستضيفه زيسكو لتنتهي مباراتهما في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالتعادل 1-1.

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، الذي تعادل بالنتيجة ذاتها خارج أرضه مع بريميرو أوغوستو الأنغولي