كلوب تحدث عن "الخطر الكبير" الذي ينتظر الريدز في مواجهة ولفرهامبتون عندما يلتقي الفريقان الأحد، في الجولة الـ20، مؤكدًا أنه يعرف جيدًا هذا الخطر، وفق ما أورد موقع صحيفة "آس" الإسبانية.

ويتمثل الخطر الذي يخشاه كلوب في اللاعب الإسباني أداما تراوري، الذي يتألق في البريميرليغ هذا الموسم، الذي نجح في هز الشباك خلال مباراة مانشستر سيتي الأخيرة.

وبعد بداية عسيرة في إنجلترا مع فريقي أستون فيلا وميدلزبره، بات لاعب برشلونة السابق، 23 عاما، واحدا من نجوم الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال يورغن كلوب "في ميدلزبره كان لاعبًا استثنائيًا، لكنه كان بحاجة إلى المعلومات الصحيحة".

وتابع كما أوردت "آس": "إنه موهبة كبرى.. لا تستطيع أن تقول عليه إنه ذلك اللاعب الصغير (..) الآن وجد طريقه".

وتابع: "إنه خطير حقًا، من الصعب الدفاع أمام جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) في المساحات الواسعة، لكن تراوري أكثر صعوبة بالنسبة للمدافعين لأن سرعته استثنائية".

وتبدو خشية كلوب غير مبررة بالنظر إلى نتائج فريقه هذا الموسم إذ فاز ليفربول في 17 من 18 مباراة خاضها وتعادل في مباراة واحدة من دون أي هزيمة، وهي نتائج تشير إلى أن الفريق على طريق ممهد لتحقيق لقب الدوري الذي طال غيابه، علما بأن ليفربول يتصدر ترتيب البريميرليغ بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي الذي لعب مباراتين أكثر.