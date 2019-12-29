ويدين الأهلي بفوزه إلى نجمه المخضرم وليد سليمان الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 8 و69 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الثاني على التوالي للأهلي الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط، بالتساوي مع مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني اللذين التقيا في رادس قبل ساعات وفاز الأخير 1-صفر.

وبعد 8 دقائق، سجل سليمان هدفا من تسديدة رأسية، مستغلا عرضية الظهير الأيسر التونسي علي معلول التي حولها برأسه علي يسار حارس الضيوف والاس ماكلاني.

وفي الدقيقة 67 احتسب حكم المباراة البورندي جيورجيس غاتوغاتو ركلة جزاء للأهلي إثر عرقلة الجناح أحمد الشيخ داخل المنطقة، فسددها سليمان علي يمين ماكلاني (69).