وسقط كين داخل منطقة الجزاء وتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء بنجاح، بعدما هز سيرج أورييه شباك فريقه بالخطأ ليتقدم نورويتش للمرة الثانية.

وتقدم ماريو فرانتشيتش لنورويتش في الشوط الأول، لكن كريستيان إريكسن أدرك التعادل من ركلة حرة.

وسدد فرانتشيتش كرة منخفضة عند حدود منطقة الجزاء ليمنح صاحب الأرض التقدم بعد 18 دقيقة.

واعتقد نورويتش أنه ضاعف من تقدمه في الدقيقة 33 عبر تيمو بوكي، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأدرك توتنهام التعادل بعد 10 دقائق من الشوط الثاني من ركلة حرة نفذها إريكسن بشكل رائع في الزاوية العليا.

وكان نورويتش محظوظا عندما اصطدمت كرة توبي ألدرفيريلد بزميله أورييه إلى داخل المرمى.

وفي مباراته رقم 200 في الدوري الممتاز، أنقذ كين مهاجم إنجلترا فريق مورينيو، ونفذ ركلة الجزاء التي حصل عليها بنجاح في الدقيقة 83.

وارتقى توتنهام للمركز الخامس برصيد 30 نقطة من 20 مباراة، بينما ظل نورويتش في المركز الأخير وله 13 نقطة.