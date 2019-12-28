جاءت تصريحات النجم البرتغالي في ندوة تحت عنوان "مواجهة التحديات على نهج كريستيانو"، والتي عقدت ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، يوم السبت.

وقال رونالدو، 34 عاما، "لم يسبق لي أن مررت بموسم سيء في حياتي لأنني دائما ما كنت مستعدا لمواجهة التحديات.. ألعب بهدف الفوز دوما، وحينما سأجد أن جسدي لم يعد يستجيب لما أريده على أرض الملعب فسوف أتوقف عن اللعب".

ولعب رونالدو لعدة أندية كبرى من بينها سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، مؤخرا.