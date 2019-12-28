وأضاف ماني أن لاعبي ليفربول يضحون بأنفسهم من أجل تحقيق أهدافه، وفق ما نقل موقع "آس".

وأوشك ليفربول أن يفوز بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 - 2019 قبل أن يتفوق مانشستر سيتي، الذي أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن فريق يورغن كلوب.

ورغم ذلك، ابتعد ليفربول هذا الموسم بفارق 13 نقطة على قمة الجدول في منتصف الطريق ويبحث عن المسار الصحيح لإضافة كأس دوري آخر إلى مجموعته، وهو الأمر الذي يعزوه ماني إلى التعلم من أخطاء السنة الماضية.

وقال الدولي السنغالي "إذا خسرت الدوري الذي يؤلمك في الرأس، فإننا نركز دائما على نفس الهدف، نريد الفوز بشيء ما".

وأورد نجم "الريدز"، "لقد تعلمنا من الخطأ في العام الماضي. كان وقتا عصيبا بالنسبة لنا، وأعتقد أننا تعلمنا منه الكثير".

وأضاف "أعتقد أننا أفضل هذا الموسم من العام الماضي فيما نحاول القيام به. إنها مغامرة أخرى بالنسبة لنا. دعونا نستمر في العمل ونحاول الحفاظ على الأمور في المستوى نفسه".