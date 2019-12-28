وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية التي تتسابق لضم تير شتيغن، هي بايرن ميونخ ويوفنتوس وباريس سان جرمان.

ويعود اهتمام بايرن ميونخ بشتيغن لتقدم حارس مرماه مانويل نوير في العمر، فضلا عن انتهاء عقده مع نهاية الموسم القادم.

كذلك سيلعب أوليفر كان دورا مهما في جذب شتيغن، بعدما يصبح رئيسا تنفيذيا للنادي البافاري اعتبارا من يناير 2022، أي ذات السنة التي ينتهي فيها عقد شتيجن.

أما يوفنتوس الإيطالي فيبحث على حارس قوي بذات مستوى بوفون، إلا أن العقبة التي ستعترضه ستكون اضطراره لبيع عدد من لاعبي "السيدة العجوز" لضم شتيغن.

كذلك يرى محللون أن باريس سان جرمان لا يعتقد بأن لحارسه كيلور نافاس البالغ من العمر 33 عاما، مستقبل على المدى البعيد لعمره الكبير.

وأشارت مصادر صحفية رياضية أن عقد شتيغن يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 180 مليون دولار، كما أن النادي الكتالوني يخطط للتفاوض مع الحارس الألماني في سبيل تجديد عقد من البلوغرانا.