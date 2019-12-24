وظهر صلاح وابنته مكة، وهما يؤديان تمارين البطن، داخل الصالة الرياضية، خلال فترة الإجازة التي حصل عليها صلاح وزملائه في ليفربول، بسبب أعياد الميلاد.

وانهمر الاثنان بنوبة ضحك شديدة، بسبب عدم مقدرة مكة على مواكبة سرعة والدها في أداء التمارين، كما ظهرت الطفلة التي لم تتجاوز الـ5 أعوام، وهي تؤدي تمارين رفع الحديد بمفردها، في فيديو آخر نشره صلاح.

وسيعود صلاح وزملاءه للتدريبات الأربعاء، حيث يستعدون لمباراة "القمة" أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الخميس.

ويذكر أن مكة ابنة صلاح، سبق أن ظهرت في فيديوهات طريفة كثيرة مع والدها، مما جعلها طفلة محبوبة بين أوساط الجماهير الرياضية.