وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية، الثلاثاء، أن مرمى النادي الملكي لم يستقبل سوى 12 هدفا من أصل 18 مباراة خاضها في الدوري الحالي حتى الآن.

ويمكن إرجاع الفضل في ذلك إلى أداء الحارسين، تيبو كورتوا وألفونس أريولا.

والرقم الذي حققه الحارسان يتطابق مع العدد الذي حققه أوغستين رودريغيز وخوسيه مانويل أوتشوتورينا، وفرانسيسكو بويو مع ريال مدريد في موسم 1987/1988.

ومنذ بداية الموسم الحالي حافظ كورتوا على شباك ريال مدريد نظيفا في سبع مباريات، فيما تمكن أريولا من حماية شباكه في مباراة واحدة.

لكن أفضل موسم لريال مدريد في هذا المجال كان 1961/1962 وموسم 1971/1972، حينما دخل شباكه 11 هدفا فقط بعد مرور 18 مباراة في الدوري.