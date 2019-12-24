وقال كلاوس بيتر لوكالة "سيد" التابعة لفرانس برس، إن التهم الموجهة إلى الدولي السابق تتعلق بالتسبب بـ "إصابات جسدية طفيفة متعمدة".

ويؤكد ذلك ما تداولته تقارير صحافية محلية في الآونة الأخيرة، رغم أن المحكمة استبعدت تهمة التسبب بـ "إصابات جسدية خطرة" الموجهة إلى اللاعب المتوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم في البرازيل عام 2014، والتي على أساسها بدأ الادعاء.

واتهم بواتينغ (31 عاما) الذي يلعب في صفوف النادي البافاري منذ عام 2011 وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013، بالتعرض لشريكته السابقة التي كان على علاقة معها لمدة عشر سنوات وأنجبت منه ولدين.

وفُتح التحقيق بالقضية في خريف العام 2018 وبدأت الملاحقات القضائية والرسمية في فبراير من العام الحالي.