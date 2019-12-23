وأسفرت قرعة كأس أوروبا التي تقام نهائياتها بين 12 يونيو و12 يوليو 2012 في 12 مدينة، عن وقوع المنتخب الألماني في مجموعة "الموت" السادسة إلى جانب فرنسا بطلة العالم البرتغال بطلة أوروبا، بالإضافة لفريق رابع يحدد لاحقاً من الملحق.

وقال لوف في تصريح لوكالة "سيد" الرياضية التابعة لوكالة فرانس برس "يجب أن نكون واقعيين، على فريقنا التطور أكثر. تطورنا، فرديا وجماعيا، لم يصل إلى قمته، فنحن لا نزال بحاجة إلى وقت. (...) يجب ألا ننسى أن هناك منتخبات تشكيلاتها ثابتة منذ فترة أطول ما يجعلها متقدمة علينا، على وجه الخصوص فرنسا وهولندا وإنكلترا وإيطاليا".

وقاد لوف (59 عاما) المانشافت للفوز بلقب كأس العالم 2014، وكأس القارات 2017، عوضا عن وصافة كأس أوروبا 2008، لكنه أيضا ودّع معها مونديال 2018 من الدور الأول بعد أداء سيئ.

وأضاف"لقد استغرق الأمر عدة مراحل كي يكون منتخب 2014 أكثر نضجا للفوز باللقب العالمي، بما في ذلك الانتكاسات"، مضيفا "أعتقد أن المنتخب (الحالي) لديه قواعد جيدة والعديد من الصفات، وسيكون قادرا على الفوز بلقب في المستقبل. لكن في بطولة أوروبا 2020، لن نكون من بين المرشحين الكبار".