وفاز برشلونة على ضيفه بأربعة أهداف مقابل واحد، في إطار مواجهة الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني على ملعب "كامب نو".

وبمجرد انتهاء اللقاء، تقمص رئيس نادي برشلونة، شخصية "بابا نويل" ونزل إلى غرفة ملابس الفريق وسلم كل لاعبٍ منهم وبشكل شخصي هاتف "آيفون 11 برو ماكس".

وتمكن الفريق "الكتالوني" من تحقيق الفوز وإنهاء العام الحالي في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويشغل ريال مدريد وصافة الدوري بـ 36 نقطة، وإذا فاز على أتلتيك بلباو فإنه لن يستطيع التقدم إلى الصدارة نظرًا لفارق الأهداف الكبير بينه وبين برشلونة.

والهاتف الذي أهدي للاعبين يعد من الأفضل وهو الأكثر قيمة في سوق الهواتف في الوقت الحالي، وتبلغ قيمته ما يقرب من 1700 يورو، وكان قد طبع اسم ورقم كل لاعب وشعار النادي على كل جهاز مخصص له.

وبحسب ما نقل موقع "أس"، فقد تسلم كل من أعضاء الجهاز الفني والعاملين في الفريق جهاز "iPad Pro" والذي تبلغ قيمة كل واحد منها 600 يورو.