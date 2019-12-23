وشارك الفرنسي بوغبا، الذي تعافى من مشكلة في الكاحل، كبديل في الشوط الثاني في ظهوره الأول منذ مواجهة أرسنال في 30 سبتمبر، وبدا متحمسا رغم أنه لم يمنع الهزيمة والتراجع إلى المركز الثامن.

وقال النرويجي سولشار لهيئة الإذاعة البريطانية: "عودة بول أمر إيجابي. لقد أضاف سرعة وقوة وأجاد تمرير بعض الكرات".

وأضاف: "يعمل اللاعب بجدية كبيرة ولقد أصبح جاهزا. سيمنحنا الكثير. إنه لاعب مهم، ويجعلنا نصنع الفرص".

وتحسر سولشار على افتقار فريقه للسرعة في المباراة حيث سيطر على فترات طويلة دون ترجمة الاستحواذ إلى فرص خطيرة.

وتابع سولشار قائلا: "الشوط الأول كان يمكن أن يمثل مباراة اعتزالي. وربما تكون الأجواء في مباراة اعتزالي أفضل. كنا نلعب ببطء شديد".

واسترسل قائلا:"أشعر بالإحباط لأنه يجب الذهاب إلى مثل هذه الملاعب والحصول على مزيد من النقاط أمام مثل هذه الفرق"، حسبما ذكرت "رويترز".

ومن جانبه، أكد نايجل بيرسون مدرب واتفورد دعمه للاعبيه للخروج من منطقة الهبوط بعدما حقق فوزه الأول على أرضه هذا الموسم.

وقال بيرسون: "نحن في موقف صعب لكن يمكن أن نخرج منه. يجب ألا ننفعل، أي شيء ممكن حتى نحقق الفوز".