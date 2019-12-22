وكان فليك قد تولى بصورة مؤقتة مهام تدريب النادي البافاري عقب إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش في أوائل نوفمبر الماضي.

وجاء في بيان النادي أن "بايرن وهانزي فليك اتفقا على أن يبقى هانزي فليك مدربا (...) حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل".

ونقلت فرانس برس عن بيان النادي البافاري إن "تمديد عقد المدرب إلى ما بعد تلك الفترة "هو خيار صريح لبايرن ميونيخ".

ويحتل بايرن ميونيخ بطل المانيا في المواسم السبعة الماضية المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ المتصدر.