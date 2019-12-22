وأضاف نجم "الريدز": "ليفربول أفضل فريق في العالم ونتمنى الاستمرار في تحقيق النتائج خلال الفترة الصعبة المقبلة لنبدأ 2020 بدفعة قوية".

وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعدما انتزع فوزا ماراثونيا من فلامنغو بهدف دون رد.

وواصل فان دايك قائلا:"قدمنا أفضل ما لدينا ضد فريق محترم، وسعيد بالموسم الذي حققته رغم أنني عانيت من البرد قبل المباراة ولكنني جهزت نفسي بشكل جيد للمشاركة واللعب في الأشواط الإضافية"، حسبما نقل موقع "في الجول" الرياضي.

وانتقل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم السابق للحديث عن المنافسة على سباق اللقب هذا الموسم، قائلا: "علمت بفوز مانشستر سيتي على ليستر بعدما أنهينا المباراة، ولكننا لا نفكر في فارق النقاط معهما".

وتابع: "هدفنا الفوز وجمع أكبر قدر ممكن من الألقاب، ونمتلك أفضل لاعبين في العالم".