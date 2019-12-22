وتقدم باريس سان جرمان حامل اللقب عندما فقد أميان الكرة ليرسل نيمار تمريرة متقنة إلى مبابي، وركض مهاجم فرنسا (21 عاما) ووضع الكرة بهدوء في شباك الحارس ريجيس غورتنر في الدقيقة العاشرة.

وتصدى غورتنر لسلسلة من الفرص ليبقي على فريقه في المباراة، لكن دفاع أميان تعرض للاختراق في بداية الشوط الثاني بعدما مرر ماورو إيكاردي إلى نيمار ليضع الكرة في الشباك.

وجاء هدف مبابي الثاني من تمريرة ممتازة أخرى، وكانت هذه المرة من أنخيل دي ماريا، وسدد من لمسة واحدة في الشباك ليجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 65.

ومع تغيير قلبي الدفاع عبده ديالو وتياغو سيلفا بسبب الإصابة، وجد ستيفن ميندوزا مساحة كافية ليقلص الفارق لأميان قبل أن يهز إيكاردي الشباك مع تبقي 6 دقائق على النهاية.

وكان هناك وقت أمام مبابي ليحتضن مشجعا شابا ارتدى ثياب بابا نويل ونزل لأرض الملعب وأخرج كتابا من طيات ملابسه ليحصل على توقيع المهاجم الفائز بكأس العالم قبل أن يخرجه الأمن.

واحتاج مرسيليا إلى هدف عكسي من سفيان علاكوش ليفتتح التسجيل أمام نيم صاحب المركز قبل الأخير، ثم هز داريو بنيديتو وديميتري باييه الشباك ليفوز 3-1 ويواصل مطاردة باريس سان جرمان.

وسجل وسام بن يدر هدفين في الشوط الثاني ليعوض موناكو تأخره بهدف ويسحق ليل 5-1، وهي هزيمة أبعدت الفريق الزائر إلى المركز الرابع في الترتيب بعد فوز ستاد رين 1-صفر على بوردو.

وكانت هناك المزيد من المعاناة لتولوز متذيل الترتيب الذي خسر3-صفر أمام نيس، بينما منح هدف حبيب مايغا المتأخر التعادل لميتز المتعثر 2-2 مع مستضيفه ديجون ليغادر منطقة الهبوط تاركا مكانه لأميان.

ويُستأنف الدوري الفرنسي في العاشر من يناير عندما يحل مرسيليا ضيفا على رين، بينما يلعب باريس سان جرمان في ضيافة موناكو بعد يومين آخرين.