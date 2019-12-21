وانتصر برشلونة بنتيجة 4-1 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بعد 3 أيام فقط من لقاء "الكلاسيكو" الذي جمعه بغريمه ريال مدريد، وانتهى بالتعادل السلبي.

وتألق نجوم برشلونة في اللقاء، وعلى رأسهم ثلاثي الهجوم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغواياني لويس سواريز، والفرنسي أنطوان غريزمان.

وسجل غريزمان الهدف الأول في اللقاء، بالدقيقة 14، قبل أن يضيف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلص ألافيس الفارق عن طريق بيري بونس بالدقيقة 56، قبل أن يرد قائد برشلونة ليونيل ميسي بهدف رائع من خارجة منطقة الجزاء، في الدقيقة 69، أضاف بعدها سواريز الرابع من ركلة جزاء بالدقيقة 75.

وحافظ برشلونة بهذه النتيجة على صدارته لليغا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، الذي سيواجه أتلتيك بيلباو، في مباراة صعبة مساء الأحد.

وانتفض بهذه النتيجة النادي الكتالوني من أدائه السيء أمام ريال مدريد، مساء الأربعاء الماضي، ويتجه لعطلة أعياد الميلاد التي سيتوقف فيها الدوري حتى الخامس من يناير 2020.