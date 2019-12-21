ووفقا للصحيفة الإنجليزية ، سيتقاضى المدرب الإيطالي المحنك 13.5 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو إضافية في حال بقاء إيفرتون في الدرجة الممتازة.

ويذكر أن أنشيلوتي كان يتقاضى أقل من نصف هذا المبلغ، عندما كان مدربا لنابولي الإيطالي، قبل أن تتم إقالته مطلع هذا الشهر.

أما بالنسبة لمدرب أرسنال الجديد، الإسباني ميكيل أرتيتا، فلن تكون حصته بنفس "دسامة" راتب نظيره الإيطالي، حيث سيتقاضى مساعد بيب غوارديولا السابق قرابة 6 ملايين يورو سنويا.

وبينما يحل أرتيتا في المركز التاسع، في قائمة المدربين الأعلى أجرا بالبريميرليغ، استطاع أنشيلوتي دخول قائمة الـ5 الكبار، وتحديدا في المركز الرابع.

ويعتبر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الأعلى أجرا في الدوري، بلا منازع، حيث يتقاضى مدرب بطل إنجلترا في العامين الأخيرين، مبلغا قدره 23 مليون يورو سنويا.

ويتساوى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، والألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بالمركز الثاني، براتب قدره 17.6 مليون يورو سنويا.

ويذكر أن كلوب كان يتقاضى 8.8 مليون يورو، قبل توقيع عقده الجديد مع ليفربول، الأسبوع الماضي، والذي ضاعف راتبه مع بطل أوروبا.

ويحل أنشيلوتي رابعا براتب 13.5 مليون يورو، بينما يحتل الإيرلندي الشمالي بريندان روجرز، مدرب ليستر سيتي، المركز الخامس، براتب يصل إلى 11.7 مليون يورو سنويا.

ويعتبر المدربون الخمسة الكبار، الوحيدون في البريميرليغ الذين تتجاوز رواتبهم 10 مليون يورو سنويا، بينما تتراوح رواتب المدربون الشبان الآخرون، مثل فرانك لامبارد مدرب تشلسي، وأولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، ووأرتيتا مدرب أرسنال، بين 6 و9 ملايين يورو سنويا.