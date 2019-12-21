وأقيل المدرب الأرجنتيني، الذي قاد توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، من تدريب الفريق اللندني الشهر الماضي، وترك منصبه لجوزيه مورينيو.

وفي أول ظهور أمام الصحفيين بعد رحيله عن توتنهام قال بوتشيتنو إنه يقضي الوقت مع أسرته في الأرجنتين، ويستعد حاليا لخوض تحد جديد.

وأضاف: "بعد 5 أعوام ونصف في توتنهام نقضي الآن وقتا غريبا، لكن في نفس الوقت ننعم بالراحة. أنا سعيد جدا بالنظر للأمام والحياة تحتاج دائما للمضي قدما".

وأبلغ بوتشيتينو مجموعة صغيرة من الصحفيين في قطر، قبل نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنغو، أنه يشحن طاقته "ليكون مستعدا عندما يستقبل عرضا"، وتابع "أنا مستعد للاستماع".

وعن إمكانية عودته للدوري الإنجليزي الممتاز قال "بالتأكيد أحب العودة لهذه المسابقة وأعشق الجماهير الانجليزية.. أعتقد أنها واحدة من أفضل بطولات الدوري في العالم ومن الرائع لأي مدرب أن يرتبط بالدوري الإنجليزي".

وأضاف: "لكننا سنرى ما سيحدث مستقبلا. الدوري الإنجليزي ليس بمفرده، وهناك مسابقات مختلفة حول العالم وأندية جذابة قد تمنحك تحديات مختلفة".

وختم:"صحيح أننا لا نملك وقتا كبيرا للتفكير في المستقبل. نفكر في أنفسنا وفي التعافي والجاهزية وهذه نقطة أساسية. يجب أن تكون مستعدا لتقديم أفضل ما لديك للفريق المهتم بك".