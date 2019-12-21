وجاءت تصريحات إيمري بعد ساعات من تأكيد تعيين المدفعجية للإسباني ميكيل أرتيتا خلفا له في قيادة الفريق، الجمعة.

ويعاني أرسنال منذ بداية الموسم، مما دفع مسؤولي فريق العاصمة اللندنية إلى إتمام تغيير نادر على قيادة الفريق الفنية في منتصف الموسم، فيما لم تختلف الحال كثيرا بالنسبة إلى أوزيل الذي فقد مكانه ومكانته مؤخرا.

وكان المدير الرياضي لأرسنال راؤول سانليهي كشف أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يحتاج إلى العمل بجدية أكبر في التدريب، إذا كان يريد الحصول على مكان في التشكيل الأساسي.

لكن أوناي إيمري، الذي رحل بعد نحو عام ونصف في مقعد المدير الفني، خرج بتصريحات أشد قسوة طالت اللاعب الألماني.

ولم يخف المدرب الإسباني في البداية تأكيده على موهبة أوزيل التي لا جدال بشأنها لكنه قال أيضا: "ثمة مباريات يتألق فيها مسعود أوزيل وينجح في ربط الفريق بالمهاجمين، لكن من الصعب أيضا أن تجد له الرفاق الذين يجعلونه يشعر بالراحة في الملعب".

وتابع إيمري في تصريحات نقلتها "ذا صن" عن هيئة الإذاعة البريطانية " يحتاج الفريق أيضا إلى الشعور بالصلابة (..) ولكن كان علينا أيضًا أن نجد مساحة له (..) أوزيل لاعب مهم للغاية إذا تمكنت من إيجاد طريقة ليعمل مع اللاعبين الآخرين".

"لديه موهبة تتيح للاعبين أن يكونوا أفضل ، لكن عندما تريد المزيد من الضغط القوي (على لاعبي الخصم) فأنه لا يمتلك أفضل الإمكانيات لتنفيذ ذلك الأمر".

يشار إلى أن أوزيل يرتدي قميص أرسنال منذ عام 2013، ولم يستطع سوى التتويج معه سوى 3 مرات بكأس إنجلترا، ومرة واحدة بكأس الرابطة.

وتنتظر أرسنال مواجهة حامية الوطيس، اليوم السبت، خارج ملعبه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، البريميرليغ، علما بأن المدفعجية يحتلون المركز العاشر بعد 17 جولة.