وأعلن نادي يوفنتوس أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصانا "خاصة"، عليها أسماء اللاعبين بالخط العربي، في سابقة "تاريخية" بعالم كرة القدم.

وسيواجه يوفنتوس خصمه لاتسيو بمباراة كأس السوبر الإيطالي، مساء الأحد، في العاصمة السعودية الرياض.

ويهدف يوفنتوس لاغتنام فرصة لعبه على أرض عربية، للاحتفال بالتراث العربي، والخط العربي، وذلك بكتابة أسماء نجومه، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالخط العربي.

كما سيحمل رقم كل لاعب بالفريق، تصميما مختلفا، حيث سيضم الرقم بداخله كتابة عربية لكلمة "يوفنتوس"، بخط عربي خاص.

وقال المدير المالي ليوفنتوس، جورجيو ريتشي، إن "بهذه الخطوة أردنا أن نكرم الفن التقليدي، وبها يثبت يوفنتوس مرة أخرى، انه قريب لجماهيره من كل أنحاء العالم".

وعملت شركة أديداس، المصنعة لقميص يوفنتوس، مع الخطاط والفنان السعودي، شاكر كاشغري، الذي صمم هذه "النسخة الخاصة" من القميص.

وسيتمكن عشاق يوفنتوس من اقتناء القميص "المميز" من المحلات التجارية بالسعودية، وفقا لمصادر عدة.