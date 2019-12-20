وقال المدرب الذي قاد فريقه إلى لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم: "علينا أن نكون صبورين ونتعامل مع الكرة بشكل جيد (...) إلى أن نجد المساحة" لاختراق صفوف الفريق المكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وأضاف: "نحن نريد ذلك (المركز الثالث) ونعلم أن فريق مونتيري المكسيكي منظم جدا (...) يفضل أن يركز على الدفاع لكن لديه أيضا قدرات جيدة في الهجوم"، معتبرا أنه من "الفرق الذي إذا لم تنتبه لها وأعطيتها كرة سهلة قرب المنطقة، ستتحول إلى فرصة خطرة ضدك".

وخسر الهلال في نصف النهائي أمام فلامنغو البرازيلي 1-3، في مباراة كان الأفضل فيها خلال الشوط الأول، وأنهاه متقدما بهدف نظيف.

وجاءت هذه الخسارة بعد فوز الفريق السعودي في الدور الثاني على الترجي التونسي بطل أفريقيا بهدف نظيف.

في المقابل، خسر مونتيري بصعوبة أمام ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، في نصف النهائي 1-2 بهدف في الوقت بدل الضائع، بعدما كان قد تخطى السد القطري المضيف 3-2 في الدور الثاني.

واعتبر لوشيسكو انه "في مشاركتنا الأولى في هذه البطولة أظهرنا أداء جيدا وثقة وكرة قدم جيدة (...) في نصف النهائي واجهنا أحد أفضل الفرق في أميركا الجنوبية، الفريق يمثل البرازيل، أبطال العالم خمس مرات، والبلاد التي قدمت للعالم العديد من لاعبي المستوى الأول".

وأضاف "في الاجمال أداؤنا أفضل من المتوقع، أفضل مما توقع عالم كرة القدم. علينا الاستفادة من الثقة في هذه البطولة لتحسين ذهنيتنا".