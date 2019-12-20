وقال كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة: "لا نرى أنفسنا كفريق لا يخسر المباريات، نرى أنفسنا كفريق عليه أن يجهد للحصول على فرصة للفوز بالمباراة، وهذا ما نحاول القيام به كل مرة".

وتابع: "نحاول أن نكون جاهزين 100 بالمئة لكل يوم"، وذلك من الاعتناء بتفاصيل عدة، لاسيما التي تخص شأن اللاعبين، والتي "تشمل ماذا يأكلون، كم ساعة ينامون (...) لكن لا أعتقد اننا الفريق الوحيد الذي يقوم بذلك".

وأضاف: "ما نحاول القيام به كل يوم هو تحضير حلول للمشكلات" التي يمكن أن تواجه الفريق خلال المباريات.

وأحرز ليفربول في نهاية الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، ويبدو هذا الموسم أقرب من أي وقت مضى من إحراز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 3 عقود.

ويتصدر "الريدز" الترتيب بعد 17 مرحلة من 38، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وهو لم يخسر في الدوري المحلي منذ يناير 2019 (أي نحو منتصف الموسم الماضي).

وبلغ ليفربول المباراة النهائية بفوزه على مونتيري المكسيكي 2-1 في الوقت القاتل الأربعاء، بينما تغلب فلامنغو على الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا بنتيجة 3-1.

ويسعى ليفربول الى إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، علما بأنه يشارك في البطولة للمرة الثانية بعد عام 2005 عندما خسر النهائي أمام ساو باولو البرازيلي. في المقابل، يخوض فلامنغو البطولة للمرة الأولى، ويأمل في ان يصبح أول فريق من بلاده يتوج باللقب منذ كورينثيانس عام 2012.

وقال كلوب بشأن منافسه في مباراة الغد الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي المخضرم جورج جيزوس: "أعرف ما علينا توقعه من فلامنغو" الذي توج مؤخرا بلقب الدوري البرازيلي ومسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، معتبرا انه فريق منظم ويتمتع بالسرعة والمهارات الفردية.

وأضاف: "يقومون بكل شيء كما يجب أن يفعل فريق كرة قدم ناجح (...) ولم يخسروا كثيرا منذ قدوم جيزوس" في يونيو الماضي.

وتابع: "صحيح أنا لم ألعب ضد فريق برازيلي، لكن فلامنغو أيضا لم يلعب ضد فريق مثل ليفربول، وسنرى ما سيحصل غدا".