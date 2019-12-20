وفي مقابلة مع مجلة "لا ريبوبليكا ديلي دوني" الإيطالية، قالت نارا إن إيكاردي لا يرغب حتى بالنظر إليها، عندما يخسر فريقه مباراة.

وقالت نارا: "إيكاردي لا يقيم معي علاقة قبل المباريات، لأنه لاعب محترف جدا، وإذا خسر فريقه، لا يرغب حتى بالنظر إلي بعد المباراة".

واعتبرت واندا من أشهر زوجات اللاعبين في إيطاليا، وذلك بسبب الجدل الكبير الذي دار حول علاقتها مع إيكاردي، حيث قامت بخيانة شريكها السابق، اللاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز، وأقامت علاقة مع إيكاردي، قبل الزواج منه لاحقا.

وتحدثت الحسناء الأرجنتينية عن موضوع لوبيز وإيكاردي: "بدأت علاقتي بماورو (إيكاردي) عندما عدت إلى الأرجنتين، لم يكن الأمر سهلا فقد كان لدي 3 أطفال وكان علي بدء حياة جديدة في الأرجنتين".

وأضافت: "العثور على شخص مثل ماورو (إيكاردي)، وهو صغير بالسن، كان شيء مهم جدا بالنسبة لي. الاختيار لم يكن لي فقط، بل لأطفالي كذلك، لأنه مغرم بأطفالي كذلك".

وتزوج إيكاردي من واندا عام 2014، بعد انفصالها عن ماكسي لوبيز، إثر اكتشاف الأخير خيانتها له مع إيكاردي.

يشار إلى أن واندا (31 عاما) تمتلك شخصية قوية، دفعت إيكاردي (25 عاما) للاعتماد عليها كوكيلة له ومديرة لأعماله.

وبحسب التقارير الصحفية، كانت وكيلة إيكاردي ضمن أسباب الخلاف مع إدارة إنتر ميلانو الموسم الماضي، إضافة الى الحديث عن تباينات في مفاوضات تمديد عقده، الأمر الذي دفعه للانتقال إلى باريس سان جرمان الصيف الماضي.