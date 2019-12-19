وحلّت كل من فرنسا والبرازيل وإنجلترا والأوروغواي وكرواتيا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا، في المراكز من 2 وحتى المرتبة العاشرة.

وعلى صعيد آسيا، فقد جاء المنتخب الياباني أولا في المرتبة 28 دوليا، وبعده جاءت إيران في المركز 33، وحلّت كوريا الجنوبية في المركز 40 بالتصنيف الدولي.

وبالنسبة للقارة السمراء، فقد تربعت السنغال على الصدارة في المركز 20 عالميا، ومن ثم جاءت تونس في المرتبة 27، وبعدها نيجيريا (31)، والمغرب (43)، وغانا (47)، ومصر (51).