ويأتي هذا التحذير بعد الفوز الذي حققه فلامنغو البرازيلي على الهلال السعودي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بواقع ثلاثة أهداف لهدف مساء الثلاثاء، ليحجز مكانه في مباراة السبت في نهائي البطولة.

وكان اللاعب سالم الدوسري وضع فريقه الهلال في المقدمة في الدقيقة 18 قبل أن يسجل جيورجيان دي أراسكايتا هدف التعادل مع انطلاق الشوط الثاني، ثم تقدم فلامنغو عن طريق برونو هنريكي في الدقيقة 78، وختم علي البليهي أهداف المباراة لصالح البرازيليين بإحرازه هدفا في مرماه عن طريق الخطأ.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن خصم فلامنغو مساء اليوم الأربعاء عندما يلعب ليفربول مع مونتيري المكسيكي في الدور نصف النهائي، وفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.

ومن المتوقع أن يلتم شمل اللاعبين فيليبي لويس من فريق فلامنغو مع محمد صلاح، في مباراة نهائي كأس العالم للأندية، حيث يعتقد المدافع البرازيلي أن زميله السابق في فريق تشلسي هو الآن "واحد من أخطر اللاعبين" على هذا الكوكب.

وقال لويس في تصريحات صحفية بعد فوز فلامنغو على الهلال: "صلاح صديق عظيم، لقد لعبت معه في تشلسي. إنه لاعب خطير للغاية، سريع، مع قدرة كبيرة على المراوغة وإنهاء اللعبة بشكل جيد للغاية.. لا يمكننا منحه مساحة لأنه أحد أخطر اللاعبين في العالم".

يشار إلى أن مدرب ليفربول يورغن كلوب يعتقد أن محمد صلاح تعافى من مشاكل في كاحله وعادت إليه اللياقة البدنية مرة أخرى.

وردا على سؤال حول ما إذا كان صلاح قد عاد إلى أفضل حالاته، أجاب المدرب الألماني: "بالتأكيد، هذا بالضبط ما هو عليه الآن.. إنها حياتنا، إنها حياة لاعب كرة قدم، تتلقى ضربة، لكن ليس لديك الوقت الكافي للتعامل معها، ثم يفكر الجميع، القسم الطبي، المدرب، اللاعب، أن كل شيء على ما يرام، حتى تحصل على الضربة التالية في اللعبة، إنها تجعل الأمر أكثر صعوبة بعض الشيء".