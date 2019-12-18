واستدعى فالفيردي 18 لاعبا لخوض هذا اللقاء، واستبعد كلا من عثمان ديمبيلي وآرثر ميللو للإصابة، بينما جاء استبعاد جونيور فيربو وموسى واجيه وتوديبو بسبب قرارات فنية، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الذين اختارهم فالفيردي للقاء الذي سيضم اللاعبين التاليين: تير شتيغن ونيتو وسيميدو وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه ولينغليت وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش وفرينكي دي يونغ وكارليس آلينيا وفيدال وإنطوان غريزمان ولويس سواريز وفاتي وكارليس بيريز.