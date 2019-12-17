وجاءت أهداف فلامنغو عن طريق جيورجيان دي أراسكاييتا (49) وبرونو هنريكي (78) وعبدالله البليهي (82 خطأ في مرمى فريقه)، بعدما تقدم الهلال السعودي في الشوط الأول بهدف سالم الدوسري (18).

وبنتيجة المباراة التي استضافها ستاد خليفة الدولي، سيلتقي فلامنغو في المباراة النهائية السبت، الفائز من نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء بين ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).