سداسية الترجي حملت توقيع كل من حمدو الهوني (هاتريك) وأنيس البدري (13 + 26)، وسامح الدربالي (87).، فيما سجل لأصحاب الضيافة بغداد بونجاح (32) وحسن الهيدوس (49).

وبهذه النتيجة الكبيرة، نجح الترجي الذي دخل المباراة لتعويض خسارته من الهلال السعودي في ربع النهائي، في خطف المركز الخامس للبطولة، وهو نفس المركز الذي حققه في نسخة العام الماضي.

من جانبه، فشل السد القطري في تحقيق أي فوز في البطولة المقامة على أرضه، ليحتل المركز السادس.

وفي وقت لاحق يلتقي الهلال السعودي فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي البطولة.