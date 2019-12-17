وقال كلوب في المؤتمر الصحافي عشية المباراة "لو سئلت سابقا هل يجب ان تقام كأس عالم للأندية في منتصف الموسم (بالنسبة الى البطولات الوطنية الأوروبية) سأقول لا، هذا رأيي الصريح".

وأضاف معلقا على مسألة "الأهمية" المتفاوتة التي يمنحها المشجعون لهذه البطولة التي يشارك فيها الأبطال القاريون الستة وبطل الدوري المحلي في البلد المضيف، "الأهمية مسألة سهلة، نحن هنا، فهذا يعني أنها أهم مسابقة لنا في العالم في هذه اللحظة".

وتابع "لكن الأمر يرتبط بالتخطيط (...) هل يمكن لهذه البطولة أن تصبح أكبر في المستقبل؟ لا أعرف، طالما أن الدوريات تبدأ وتختتم في أوقات مختلفة ونحاول ان نجد مكانا لها بين منافسات الدوري، هذه هي المشكلة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كلوب قوله "أعتقد ان الفيفا (الاتحاد الدولي للعبة) يخطط لكأس العالم للأندية في الصيف، لكنها ستكون في صيف تقام خلاله كأس إفريقيا ومسابقات أخرى أيضا. هذا لن ينجح، على الجميع أن يجلسوا إلى طاولة واحدة ويتأكدوا من توفير مسابقات رائعة لكن ليس في الوقت عينه".

والنسخة التي تستضيفها قطر حتى 21 ديسمبر، هي ما قبل الأخيرة بالصيغة الحالية التي تقام سنويا، قبل الصيغة الجديدة التي ستنطلق في الصين عام 2021، وتقام بمشاركة 24 منتخبا، مرة كل أربعة أعوام.