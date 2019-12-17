وأشاد سامباولي، خلال تصريحات أدلى بها الاثنين، بلاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي، مشددا على أنه عامل ترجيح كبير لكفة فريقه خلال المباراة المرتقبة مع ريال مدريد.

وقال سامباولي في التصريحات التي نقلها صحيفة "آس" الإسبانية أن "ميسي كلمة السر، ويظل لاعبا حاسما بفضل قدراته الهائلة وإمكانياته الكبيرة، وسيكون له دور حاسم في ترجيح كفة برشلونة".

وأضاف: "برشلونة يمتلك الأفضلية في وجود اللاعب الحاسم دائما ميسي، ودائما ما تكون مباريات الكلاسيكو قوية جدا ومتكافئة، وهنا يبرز دور اللاعب الذي يصنع الفارق لفريقه".

ويلتقي برشلونة، صاحب الأرض والجمهور، مع ريال مدريد على ملعب كامب نو، في مواجهة من العيار الثقيل، ستمنح الفائز بها الأفضلية في سباق الفوز بلقب الدوري الإسباني.

ويتصدر الفريقان حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، برصيد 35 نقطة لكل منهما، بينما يتفوق الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.