وأوقعت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليفربول، حامل اللقب في النسخة الماضية، في مواجهة أتلتيكو مدريد.

وفسر كلوب مدى صعوبة اللقاء بقوله: "قبل القرعة توقعت أننا سنلاقي إما ريال مدريد أو جاره أتلتيكو مدريد، وهذا ما حدث بالفعل".

وأوضح المدير الفني لليفربول: "مدريد هو المكان الوحيد الذي نحمل فيه ذكريات رائعة، كلنا، وهذا عظيم، لكن تلك المرة سنلعب أمام أتلتيكو على أرضهم ووسط جماهيرهم".

وأضاف "ستكون مباراة صعبة، لكن إذا ما ألقيت نظرة على كل مواجهات دور ثمن النهائي، ستجد أن هناك 4 أو 5 مباريات نهائي مبكر".

وواصل: "لذلك فهي قرعة مثيرة، وستكون مباراتنا صعبة كما ينبغي أن تكون، لكني لا أعتقد أن دييغو سيميوني يجلس في غرفته الآن سعيدا لأنه سيواجه ليفربول".

وتابع: "ستكون مباراة صعبة، فالفريقان قد اعتادا على لعب مباريات تحت ضغط، ولهما أسلوبان مختلفان، وأسلوب تنظيمي مختلف داخل الملعب، لكن كلاهما مستعد لأجواء المباراة، وهذا ما يجعلها صعبة على كلانا".

وأقر مدرب ليفربول بأن العودة إلى مشهد الانتصار الذي حققه "الريدز" في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مواطنه توتنهام في الأول من يونيو الماضي، مثيرا للمشاعر، لكنه يعلم أنه لن تكون ثمة فرصة لنيلهم مساندة غالبية المشجعين في الملعب.

يذكر أن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قد أوقعت أيضا ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني مع نابولي الإيطالي، ويوفنتوس مع ليون الفرنسي، وتشلسي الإنجليزي مع بايرين ميونيخ الألماني، وفالنسيا الإسباني مع أتالانتا الإيطالي، وأخيرا باريس سان جرمان الفرنسي مع بروسيا دورتموند الألماني.