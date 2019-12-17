وخلال مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، كشف النجم البرازيلي عن مستقبله مع باريس سان جرمان، مشيرا إلى أنه يلعب كرة القدم لأنه يحبها وليس من أجل أن يصبح أفضل لاعب في العالم.

وقال نيمار خلال مقتطفات بثت للمقابلة: "ألعب لكي أكون اللاعب رقم واحد في العالم، أنا ألعب فقط لأنني أحب كرة القدم، أشعر بالسعادة عندما ألعب، وفي كل مرة أكون فيها فوق عشب الملعب أبذل قصارى جهدي وما أنا قادر عليه بنسبة 100 بالمئة".

وأما بالنسبة إلى شخصيته الحقيقة، فأكد النجم البرازيلي أن هناك قلائل على دراية بشخصيته الحقيقة.

وأوضح "أشخاص قلائل هم من يعرفون نيمار الحقيقي، في الحقيقة والدي فقط وأصدقائي، ما يراه الجمهور أمر مختلف تماما عن الحقيقة، وفي نهاية الأمر هم يرون القليل فقط، نيمار الحقيقي هو شخص سلمي وسعيد للغاية ويحب مرافقة أسرته وأصدقائه، أحب الاستمتاع".

مستقبله مع سان جرمان

وفيما يتعلق بمسألة رحيله عن باريس سان جرمان، تسائل ضاحكا: "لماذا كنت سأرغب في الرحيل عن هنا؟ ما زال لدي عامان في عقدي والفريق يواصل تطوره".

وأضاف "علينا أن نحافظ على تركيزنا هذا الموسم للتتويج بأكثر ألقاب ممكنة، هدفنا هذا الموسم هو الفوز بدوري أبطال أوروبا وأولويتي هي باريس سان جرمان".

وأوضح "سأقدم حياتي على أرض الملعب لكي يحقق باريس سان جرمان الانتصار. الصيف الماضي؟ لم أرغب أبدا في مضايقة أحد، ولكنني أعي دائما أنه إن لم تكن سعيدا فعليك الرحيل".

وعن زميله السابق ليونيل ميسي، فأردف: "سأظل محبا لميسي دائما"، فيما ختم تصريحاته عن زميله الفرنسي بقوله: "مبابي لديه شيء مميز".