وهو الفوز الأول للجيش هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي الأهلي المتصدر.

وتقدم طلائع الجيش بفضل محمد شحاتة بعد تمريرة من كريم طارق (3)، فيما عادل الفريق الضيف برأسية من مصطفي محمد مستغلا عرضية يوسف أوباما (36).

واستعاد صاحب الأرض الأفضلية بفضل ناصر منسي بعدما استغل خطأ من الحارس محمد عواد والدفاع ليسدد في المرمى الخالي (42)، قبل أن يحسم النتيجة بهدف ثالث من رأسية لأحمد سمير مستغلا عرضية طارق (58). وقلص الزمالك الفارق عبر البديل كريم بامبو الذي سدد كرة على يسار الحارس محمد بسام (76).

وأهدر الطلائع ركلة جزاء في الدقيقة 50 انبرى لها عاصم صلاح، تصدى لها عواد.

وزاد الاتحاد السكندري محن مضيفه مصر المقاصة بفوزه عليه 3-2، ليسقط الأخير للمرة الثالثة تواليا.

وسجل للاتحاد السكندري أحمد رفعت (19 من ركلة جزاء و80) والإيفواري رزاق سيسه (86)، فيما سجل للخاسر البديل صلاح أمين (73) والنيجيري إيدو موسيس (84).

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

وحقق وادي دجلة فوزه الأول هذا الموسم على حساب مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، سجله مروان حمدي (87)، فيما أهدر محمد رضا "بوبو" لاعب دجلة ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وابتعد المقاولون العرب عن المنافسة على المركز الأول بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع دجلة رصيده إلى 6 نقاط وتقدم للمركز الخامس عشر.

وانتزع الإنتاج الحربي فوزا قاتلا من مضيفه طنطا بهدف نظيف، سجله الموريتاني مامادو نياس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+2)، رافعا رصيد فريقه إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد طنطا عند 8 نقاط في المركز العاشر.