وقال الروماني في مؤتمر صحافي: "نحن متحمسون جدا لأننا في لحظة نفسية جيدة، ندخل بثقة كاملة ونرغب في الفوز"، معتبرا أن لاعبيه متحفزون لاسيما بعد فوزهم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة والأولى بعد انتظار لنحو عقدين.

وأضاف "ليس لدينا ما نخسره بعد فوزنا في آسيا. المشجعون في السعودية انتظروا 19 عاما من أجل هذا اللقب"، متابعا: "نجحنا هذا العام واكتسبنا الحافز ونلعب وليس لدينا ما نخسره لأننا نلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم"، في إشارة الى الفريق البرازيلي المتوج بلقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، ويدربه البرتغالي جورجي جيزوس الذي سبق له الإشراف على الإدارة الفنية للهلال.

وشكل موضوع جيزوس محورا أساسيا في الأسئلة الموجهة الى لوشيسكو وقائد الفريق في المباراة الأولى البرازيلي كارلوس إدواردو.

وقال الروماني:"لا أعتقد ان وجود جيزوس سابقا هنا سيؤثر علينا أو عليه. المباراة ستلعب بين الفريقين وفي نهايتها ستعرف النتيجة".

من جهته قال إدواردو ردا على سؤال عما يحمله اللاعبون من مدربهم السابق بالقول:"اليوم زمن مختلف (...) هم تحت إدارة مدير فني جديد وهذا ما يهمنا في الوقت الحالي".

وتابع "الأمر مختلف تماما. هو (جيزوس) سيحاول تغيير الأمور التي نعرفها عنه، ونحن اختلفنا (...) الكل سيستخدم الأسلحة التي تمنحه الأفضلية في هذه الجزئية. هي مباراة 11 ضد 11، في كرة القدم كل الأمور متاحة".

ويخوض الهلال نصف النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس الذي دخل بديلا في الشوط الثاني، بينما يبدأ فلامنغو المشاركة من نصف النهائي.

وكان غوميس هداف دوري أبطال آسيا قد غاب عن التشكيلة الأساسية للمباراة الاولى لمواصلة تعافيه من عملية جراحية في إبهام اليد اليمنى، بينما غاب أيضا الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بسبب نزلة معوية.

وأكد لوشيسكو أن اللاعبين سيكونان جاهزين لبدء مباراة الغد كأساسيين.

وتابع: "غدا ستكون مباراة مختلفة، مستوى مختلف، لحظة مختلفة لأننا عبرنا المباراة الأولى (...) غدا مباراة مختلفة لأن المنافس مختلف"، مضيفا "العامل الفردي سيكون مهما جدا لكن تنظيم الفريق سيرتبط بكيفية التمكن من وقف المهارات الفردية (للمنافس) أو استثمارها (مهارات الهلال)".

وتقام الأربعاء المباراة نصف النهائية الثانية بين ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف الذي أقصى السد القطري من الدور الثاني بالتغلب عليه بنتيجة 3-2.

وتسبق المباراة نصف النهائية الثلاثاء، مباراة تحديد المركز الخامس بين السد والترجي.