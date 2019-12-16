ورفض النجم البرتغالي ارتداء شارة الكابتن، بعد خروج قائد الفريق، المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، وفضل إعطائها لزميله الفرنسي بليس ماتويدي.

وبعد استلامه للشارة، هرع رونالدو لماتويدي، وساعده في ارتدائها، وذلك لأن لاعب الوسط الفرنسي يلعب في النادي الإيطالي منذ 2017، مما يعني أنه أحق بارتداء الشارة.

وظهر رونالدو وهو يتبادل الحديث مع ماتويدي، أثناء مساعدته بارتداء الشارة، قبل أن يتبادل الاثنين العناق، في لقطة جميلة خلال لقاء الفريق أمام أودينيزي.

وأثنت جماهير "السيدة العجوز" على لفتة رونالدو، الذي أظهر تواضعا كبيرا مع زملائه على أرض الملعب.

وسجل رونالدو هدفين خلال اللقاء الذي واجه فيه فريقه أودينيزي، وانتصر عليه بنتيجة 3-1، ليتصدر ترتيب الدوري الإيطالي.