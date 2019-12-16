وأسفرت القرعة التي أجريت ظهر الاثنين بمدينة نيون السويسرية، عن 8 مواجهات قوية في دور الـ16 لدوري الأبطال، برزت منها مواجهة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيواجه ليفربول، حامل اللقب، أتلتيكو مدريد الإسباني، في مواجهة صعبة لحامل اللقب الأوروبي، أمام فريق يمتاز بالصلابة الدفاعية.

كما سيواجه بايرن ميونيخ الألماني تشلسي الإنجليزي، في لقاء قمة آخر، بينما وقع قطب ألمانيا الآخر، بوروسيا دورتموند، بمواجهة بطل فرنسا باريس سان جرمان.

ورأفت القرعة بحال برشلونة الإسباني، وأوقعته أمام نابولي الإيطالي المتخبط، وكذلك يوفنتوس الإيطالي، الذي سيواجه ليون الفرنسي.

كما سيلتقي توتنهام الإنجليزي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بلايزغ الألماني، بينما سيواجه فالنسيا الإسباني نظيره أتالانتا الإيطالي.

ويذكر أن مرحلة الذهاب لدور الـ16 ستقام في الفترة بين 18 و26 فبارير من العام المقبل، على أن تقام مرحلة الإياب بين 10 و18 مارس من نفس العام.

وسينشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) جدول المباريات كاملا بعد ساعات من القرعة.

هنا جميع مواجهات دور الـ16:

بوروسيا دورتموند الألماني - باريس سان جرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني - مانشستر سيتي الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي - فالنسيا الإسباني

أتلتيكو مدريد الإسباني - ليفربول الإنجليزي

تشلسي الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني

ليون الفرنسي - يوفنتوس الإيطالي

توتنهام الإنجليزي- لايبزغ الألماني

نابولي الإيطالي - برشلونة الإسباني