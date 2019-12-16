وسيستضيف برشلونة غريمه الأزلي ريال مدريد، على استاد كامب نو، مساء الأربعاء، ويملك كل من الفريقين 35 نقطة، بعد 16 جولة من منافسات الدوري الإسباني.

ويتفوق النادي الكتالوني بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفا بينما استقبل 20 هدفا، بينما سجل "الملكي" 33 هدفا واستقبل 12 هدفا، مما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.

وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ موسم 2009-2010، التي يخوض فيها الغريمين "الكلاسيكو" وهما متساويان تماما بعدد النقاط.

وقتها واجه برشلونة بقيادة بيب غوارديولا، نادي ريال مدريد ومدربه مانويل بيليغريني، في الجولة 30 من الدوري، وكلاهما كانا متساويان بالنقاط، ليحسم "البلوغرانا" المواجهة ويتصدر الترتيب، قبل أن يحقق لقب الدوري لاحقا.

ومنذ تلك المواجهة، قبل 9 مواسم مضت، لم يتقابل الفريقان أبدا، وهما متساويان بالنقاط.

وكان ريال مدريد متخلفا بفارق 4 نقاط عن غريمه، عندما واجه برشلونة على كامب نو، الموسم الماضي، في أكتوبر 2018.

ومن المفارقات أيضا تساوي هدافي الفريقين بعدد الأهداف، فالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والفرنسي كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد، سجل كل منهما 12 هدفا حتى الآن، في صدارة ترتيب الهدافين.

وسيترقب عالم كرة القدم "الكلاسيكو" الفاصل مساء الأربعاء، والذي تم تأجيله من موعده الأصلي يوم 26 أكتوبر الماضي، بسبب مظاهرات التي شهدتها مدينة برشلونة.