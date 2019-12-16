وسجل البلجيكي دي بروين هدفين رائعين كما صنع هدفا بتمريرة إلى زميله رحيم سترلينج ليحسم فريق بيب جوارديولا الفوز قبل الاستراحة.

وحاول أرسنال تجنب استقبال المزيد من الأهداف في الشوط الثاني لكن في النهاية لم يقدم الفريق عرضا جيدا تحت قيادة المدرب المؤقت فريدي يونجبيرج.

ولم تكن هناك احتفالات كبيرة من مشجعي سيتي، بعدما أهدر حامل اللقب ثماني نقاط في آخر خمس مباريات، إذ يتأخر الفريق بفارق 14 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

لكن سيتي ثالث الترتيب قلص الفارق مع ليستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط قبل مباراتهما في الجولة المقبلة.

وسدد أرسنال ست كرات فقط على المرمى، وهو أقل عدد للفريق على أرضه في الدوري الممتاز منذ 2008، ويحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة وبفارق سبع نقاط عن المربع الذهبي.

واكتفى يونجبيرج بالفوز مرة واحدة في خمس مباريات منذ توليه المسؤولية بشكل مؤقت بعد إقالة أوناي إيمري في منتصف الموسم.

ويعتقد جوارديولا أن سيتي لعب بشكل أفضل في الجولة الماضية عندما خسر 2-1 أمام غريمه مانشستر يونايتد.

وأضاف الرجل الإسباني الذي قاد سيتي في مباراته رقم 200 "أمام يونايتد كنّا أفضل كثيرا. أعرف أنه يتم الحكم علينا بناء على النتائج لكن مهمتي الحكم على الأداء وليس فقط النتيجة".

وهذه المباراة السادسة على التوالي لأرسنال على أرضه في كل المسابقات دون أن يحقق أي فوز رغم أنه اقترب من التسجيل في أول دقيقة عن طريق جابرييل مارتينيلي.

لكن بعد دقيقة واحدة وجد أرسنال نفسه متأخرا بعد هجمة مرتدة إذ مرر جابرييل جيسوس إلى دي بروين الذي سدد بقوة من 20 مترا.

وتقدم سيتي 2-صفر في الدقيقة 16 بعدما أرسل دي بروين المتألق تمريرة قابلها سترلينج من مدى قريب إلى داخل المرمى.

وقبل نهاية الشوط بفترة قصيرة، ومع لعب أرسنال بعشرة لاعبين بعد إصابة الظهير الأيسر سياد كولاشيناتس، سجل سيتي الهدف الثالث بعدما حصل دي بروين على المساحة الكافية ليسدد بقوة من حافة المنطقة.