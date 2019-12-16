وبهذا التعادل تساوى ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة مع برشلونة المتصدر قبل ثلاثة أيام من زيارة غريمه التقليدي في مباراة القمة يوم الأربعاء.

ووضع المهاجم الإسباني كارلوس سولير بلنسية في المقدمة في الدقيقة 78 في مباراة متوترة بعدما قابل تمريرة من دانييل واس بتسديدة في المرمى من مدى قريب.

واعتقد البديل لوكا يوفيتش أنه أدرك التعادل لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن هدفه ألغي بداعي التسلل.

غير أن الفريق الزائر رفض الاستسلام وخرج كورتوا من مرماه في ركلة ركنية في محاولة أخيرة لإدراك التعادل.

وسدد الحارس البلجيكي برأسه باتجاه المرمى لكن نظيره في بلنسية خاومي دومينيك أنقذ محاولته لترتد الكرة إلى بنزيمة ليتابعها في الشباك.

وحرم الهدف بلنسية من التقدم للمركز السادس في الترتيب وبقي سابعا برصيد 27 نقطة.