ويدين الأهلي بفوزه السادس من أصل ست مباريات خاضها حتى الآن (له مباراتان مؤجلتان)، إلى عمرو السولية الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 81 بتسديدة تحولت من أحد المدافعين وخدعت الحارس أحمد السعدني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الثاني، وله مباراتان مؤجلتان مع غريمه التقليدي الزمالك والمصري، في حين تجمد رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط وبقي ثامنا.

وانتزع سموحة فوزا ثمينا على ضيفه أسوان بهدف سجله ناصر ماهر (52 من ركلة جزاء) في مباراة أهدر خلالها الضيوف ركلة جزاء عبر إبراهيم القاضي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك، رفع سموحة رصيده إلى 13 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أسوان عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفاز الإسماعيلي على مضيفه إف سي مصر بهدف سجله العراقي همام طارق (38) في مباراة أهدر خلالها الخاسر أيضا ركلة جزاء عبر أحمد سعيد "أوكا" في الدقيقة 54.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد إف سي مصر عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.