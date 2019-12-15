وستجرى القرعة المرتقبة الساعة 2 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة الاثنين، وستحدد 8 مواجهات مقبلة في دور الـ16، وفقا لشروط وقوانين القرعة.

محظورات القرعة

ومن أبرز القوانين التي يتم تطبيقها خلال سحب القرعة، حظر مواجهة فريقين من نفس الدولة في هذا الدور، مما يعني تقليص عدد احتمالات المواجهات بالنسبة للأندية.

كما تحظر البطولة مواجهة فريقين تصدرا مجموعتيهما، أو فريقين حلا بالمركز الثاني معا، فالمواجهات جميعها بين متصدر ووصيف.

كما تحظر البطولة مواجهة فريقين، كانوا سويا بنفس المجموعة، بهدف تنويع المباريات، وعدم تكرار مواجهة لعبت ذهابا وإيابا خلال الموسم.

ومع تطبيق جميع "المحظورات"، تتنبأ الترشيحات بوقوع مواجهات نارية، خاصة بالنسبة لريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي، اللذان تنتظرهما قرعة صعبة.

مواجهات نارية

يضم المستوى الأول في القرعة 8 أندية، تصدرت مجموعاتها، وهي: باريس سان جرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ ولايبزغ الألمانيان، ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيان، وبرشلونة وفالنسيا الإسبانيان، ويوفنتوس الإيطالي.

أما المستوى الثاني، فضم أندية: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وتوتنهام وتشلسي (إنجلترا)، وأتلانتا ونابولي (إيطاليا)، وليون الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وحددت قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعض الاحتمالات لعدد من الأندية، فريال مدريد الإسباني مثلا، لن يواجه متصدر مجموعته (باريس سان جرمان)، أو الأندية الإسبانية (برشلونة وفالنسيا)، أو جميع أندية المستوى الثاني، مما يترك 5 احتمالات فقط.

وتشمل احتمالات المباريات لريال مدريد أندية بايرن ميونيخ ولايبزغ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وليفربول.

ومثل ريال مدريد، تتنبأ احتمالات تشلسي بمواجهات "مرعبة"، حيث تشمل الاحتمالات أندية باريس سان جرمان وبرشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس ولايبزغ.

وسيتم سحب القرعة بمدينة نيون السويسرية، الاثنين، على أن تجري مواجهات دور الـ16 في الفترة بين 18 فبراير و18 مارس المقبل.